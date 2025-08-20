МВД: мошенники заставляют россиян звонить первыми

Кроме того, в мессенджер, на электронную почту или даже в почтовый ящик может поступить «срочное и важное» сообщение. В нем будет говориться о взломе аккаунта на «Госуслугах», необходимости срочно переоформить банковские документы или карту, проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов, или о необходимости связаться со «специалистом» или «следователем» по указанному номеру телефона.