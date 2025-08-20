МВД: мошенники заставляют россиян звонить первыми

«Злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы. Одна из актуальных тактик — заставить гражданина самого набрать номер мошенников. Это позволяет обходить системы банковской и цифровой безопасности, рассчитанные на блокировку входящих сомнительных звонков», — сказано в публикации в телеграм.
В МВД поясняют, что мошенники создают искусственную ситуацию тревоги или срочности, используя поддельные документы или сообщения, и оставляют контактный номер.
Кроме того, в мессенджер, на электронную почту или даже в почтовый ящик может поступить «срочное и важное» сообщение. В нем будет говориться о взломе аккаунта на «Госуслугах», необходимости срочно переоформить банковские документы или карту, проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов, или о необходимости связаться со «специалистом» или «следователем» по указанному номеру телефона.
Ключевой будет фраза «Перезвоните СРОЧНО по номеру», подчеркивается в сообщении.
Как добавляет МВД, эта схема опасна тем, что россиянин сам инициирует контакт: антифрод-системы не видят входящего звонка от мошенника, который можно заблокировать. Кроме того, человек, сам набравший номер (особенно из-за тревоги), изначально больше доверяет тому, кто занимается его проблемой.
