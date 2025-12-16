МРОТ-фронт: право учителей на высокий оклад докажут через суд

Учителя внимательно следят за иском к администрации Хабаровска, который касается требования о внесении изменений в постановление о системе оплаты труда педагогов в городе. Речь идет об окладной части заработной платы. В соответствии с законом, у учителя она должна быть не ниже МРОТ в расчете на базовую ставку, однако в Хабаровске постановлением установлен размер оклада на уровне всего 12,2 тыс. рублей. И эта ситуация не уникальна — в случае успеха судебный прецедент может оказаться важным для многих регионов. Подробнее — в материале «Известий».
На прошлой неделе началось рассмотрение иска к администрации города Хабаровска о внесении изменений в постановление № 4860 от 21 декабря 2021 года. Этот документ — положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций города. И оно, по мнению заявителей, незаконно, потому что оклад учителя в России должен быть не ниже уровня МРОТ, а в Хабаровске этим постановлением оклад педагогических работников четвертого квалификационного уровня (то есть непосредственно учителей) установлен на уровне 12 247 рублей.
В исковом заявлении оклад для учителей требуют установить не ниже уровня МРОТ — 22 440 рублей на 2025 год (с 2026 года — 27 093 рубля).
Это разбирательство выделено в отдельное производство из дела, касающегося выплаты заработной платы педагогу лицея «Звездный» в Хабаровске Екатерины Агошиной. До сих пор суды разных инстанций принимали ее сторону в споре о зарплате. В конце января дело Агошиной будет рассматривать Девятый кассационный суд общей юрисдикции. Там также возможно подтверждение позиции педагогов о том, что оклад не должен быть ниже МРОТ.
Однако если разбирательства по зарплате отдельных учителей были и раньше, то теперь впервые в суде оспаривается именно размер оклада, установленный постановлением администрации. К иску присоединяются другие педагоги, а также профсоюз «Учитель» — его хабаровское отделение.
Частнопрактикующий юрист Олег Самсонов, который ведет дело, подчеркнул, что это — системная проблема, которая существует в большом количестве регионов. Их власти ссылаются на то, что установление зарплат учителей относятся к полномочиям регионов. Однако, подчеркивает юрист, еще в сентябре 2024 года постановление Конституционного суда РФ от 23.09.2024 № 40-П закрепило, что оклады учителей не могут быть ниже МРОТ.
В администрации Хабаровска заявили «Известиям», что считают необоснованными и не подлежащими удовлетворению требования истцов. Оклад администрация установила на основании рекомендаций министерства образования и науки Хабаровского края. В администрации города также считают, что постановление КС РФ № 40-П вовсе «не предусматривает установление окладов педагогам в размере, равному МРОТ», а по закону «Об образовании» это — компетенция субъекта РФ.
Отметим, что в указанном постановлении Конституционного суда разбиралась ситуация, когда зарплату учителя в Архангельской области довели до МРОТ за счет того, что к небольшому окладу прибавили различные повышающие коэффициенты, доплату за дополнительную работу
Это же положение закреплено в единых рекомендациях по установлению систем оплаты труда работников организаций бюджетной сферы на 2025 год. Там также есть ссылка на постановление № 40-П.
Прецеденты по пересмотру зарплаты педагогов в судах уже были. Так, в ноябре в Республике Тыва Кызылский районный суд постановил выплатить более 110 тыс. рублей учителям начальных классов, оклад которых оказался значительно ниже положенного по закону. В суд с иском обратился прокурор. Он указывал, что работодатель «не обеспечивает работнику, полностью отработавшему норму рабочего времени, заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда», включая в ее состав выплаты за виды работ, не входящие в основные должностные обязанности учителя — за классное руководство, кабинет, проверку письменных работ, а также учебную нагрузку сверх установленной нормы часов в 18 часов.
В Кызыле суд как раз принял во внимание постановление № 40-П, отметив, что доплата за выполнение дополнительных видов работ должна быть включена в часть зарплаты сверх МРОТ.
Что может изменить победа в суде
Напомним, мониторинг профсоюза «Учитель» в августе 2025 года показал, что в 90% регионов оклады учителей ниже МРОТ. Причем в части субъектов РФ региональные власти направили в муниципалитеты требования привести структуры зарплаты учителей с учетом этого требования.
Региональный представитель профсоюза «Учитель» Вячеслав Пильников отметил, что решение суда об увеличении окладов педагогов как минимум до уровня МРОТ может позволить распространить эту практику по всему краю.
— Мы от этого судебного процесса ждем создания такого прецедента, что профсоюзная организация на примере иска одного работника может оспорить акт администрации и пересчитать зарплату другим, — сказал он «Известиям». — Это будет хороший прецедент и для учителей по всей России, потому что сейчас полномочия по расчету зарплат отданы на усмотрение региона и региональные чиновники этим пользуются.
Между тем администрация города подчеркивает, что губернатор Хабаровского края уже принял решение о переходе на новую систему оплаты труда педагогов с 1 января 2026 года. По ней оклады учителей увеличатся на 25%, будут приняты новые нормативные правовые акты по системе оплаты труда.
К этому решению профсоюз и юристы также отнеслись настороженно: если на четверть увеличить оклады, то они вырастут на 3 тыс. и составят всего около 15,3 тыс. рублей — при том, что МРОТ с 1 января повышается на 4,5 тыс. рублей.
Также предполагается изменение системы компенсационных и стимулирующих выплат: их установят в абсолютных значениях. В профсоюзе «Учитель» замечают, что пока нет понимания, что это значит, и допускают, что речь идет «о возможном сокращении компенсационных и стимулирующих выплат». Кроме того, отсутствие опубликованных проектов «порождает слухи и напряженность». Причем по ст. 74 ТК РФ работодатель должен уведомить сотрудников о существенных изменениях условий оплаты труда за два месяца, однако учителя до сих пор не получали никаких официальных сообщений.
Вячеслав Пильников опасается, что установление новой системы оплаты труда в Хабаровском крае с 1 января 2026 года также может помешать положительному решению суда.
— Возможно, суд будет затягивать рассмотрение этого дела, а потом объявит, что постановление, которое вы обжалуете, уже утратило силу, — сказал собеседник «Известий». — Но мы надеемся, что краевое правительство сделает правильные выводы и не будет доводить до массовой судебной кампании учителей.
Как предлагают поменять зарплату
Зампред Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) также призвал «создать по-настоящему равные материальные условия для учителей по всей стране». Он предлагает установить «единый базовый оклад учителей по всей России».
— Случай в Хабаровском крае, к сожалению, это типичная иллюстрация системной проблемы. Когда оклад учителя составляет 12,2 тыс. рублей — это не просто нарушение, это дискредитация всей системы образования и неуважение к людям, которые формируют будущее нашей страны, — уверен собеседник «Известий». — Требование довести оклады хотя бы до одного МРОТ через суд — это отчаянный шаг педагогов, вынужденных бороться за свои конституционные права. И этот шаг красноречиво показывает провал региональной политики в данной сфере.
Он считает, что нужно не только устанавливать оклады не ниже МРОТ, но и устранять дифференциацию зарплат учителей в зависимости от регионов.
— Экономически Россия может себе это позволить, вопрос в приоритетах. Мы видим, что в рамках национального проекта «Образование» и майских указов президента стоит задача достижения средней зарплаты учителя на уровне средней по региону. Однако эта система, к сожалению, позволяет регионам манипулировать статистикой и фондами оплаты труда, выкручивая руки педагогам. Поэтому нам нужен жесткий, прямолинейный механизм федеральных гарантий, — уверен он.
По его мнению, федеральный базовый оклад может стать фундаментом, на который будут начисляться все надбавки за категорию, стаж, нагрузку
«Известия» направили запрос в Минпросвещения РФ о ситуации.