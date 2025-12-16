МРОТ-фронт: право учителей на высокий оклад докажут через суд

Отметим, что в указанном постановлении Конституционного суда разбиралась ситуация, когда зарплату учителя в Архангельской области довели до МРОТ за счет того, что к небольшому окладу прибавили различные повышающие коэффициенты, доплату за дополнительную работу и т. д. Однако КС РФ признал, что нельзя включать оплату за дополнительную нагрузку учителей в общий размер зарплаты, если она не превышает МРОТ. Именно на это постановление ссылаются, когда говорят о том, что оклады учителей не должны быть меньше этого уровня.