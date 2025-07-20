Мошенники стали убеждать скачивать программу для доступа к мобильному банку

Согласно этой схеме, человеку поступает телефонный звонок или приходит сообщение якобы от сотрудника банка. Он предлагает скачать на мобильный телефон программу для удаленного доступа банка к гаджету с целью его защиты от взлома. Также аферисты могут заявить, что программа нужна для проверки безопасности действующего банковского приложения «Онлайн-банк». «Такая программа предоставляет мошенникам полный доступ к телефонной книге, мобильным банкам и другим личным данным, которые для вашего удобства хранятся в памяти гаджета», — говорится в материалах ведомства.