Мошенники стали убеждать скачивать программу для доступа к мобильному банку

Согласно этой схеме, человеку поступает телефонный звонок или приходит сообщение якобы от сотрудника банка. Он предлагает скачать на мобильный телефон программу для удаленного доступа банка к гаджету с целью его защиты от взлома. Также аферисты могут заявить, что программа нужна для проверки безопасности действующего банковского приложения «Онлайн-банк». «Такая программа предоставляет мошенникам полный доступ к телефонной книге, мобильным банкам и другим личным данным, которые для вашего удобства хранятся в памяти гаджета», — говорится в материалах ведомства.
Чтобы не оказаться жертвой мошенников, в МВД призывают помнить, что любой подобный звонок должен насторожить. «Банк никогда не просит клиента устанавливать программы на телефон. Нельзя устанавливать на телефон неизвестные мобильные приложения», — подчеркнули в ведомстве. Среди них могут оказаться как вирусные программы, так и сервисы по удаленному управлению телефоном.
Кроме того, чтобы обезопасить себя, в ведомстве рекомендуют гражданам не переходить по сомнительным ссылкам в СМС-сообщениях и ММС-сообщениях, использовать лицензионное антивирусное программное обеспечение.