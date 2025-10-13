Мошенники стали под видом ФНС заставлять россиян снимать самозапрет на кредит

Так, аферисты звонят от имени налоговой службы и сообщают потенциальной жертве о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Для ее устранения они предлагают снять самозапрет на кредит. Еще один мошеннический сценарий, связанный со снятием самозапрета на кредиты, ведется от имени сотрудника банка. Псевдоработник банка говорит человеку об обнаружении подозрительных операций по счету. Чтобы сберечь деньги, он убеждает жертву временно снять самозапрет.