Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал о новом способе кражи аккаунтов на «Госуслугах»

В РФ стали чаще фиксировать случаи мошенничества, когда злоумышленники при звонке представляются сотрудниками военкоматов. Они пытаются узнать у граждан коды из СМС для доступа к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги», используя предлог «актуализации данных в реестре электронных повесток». Такой информацией поделился с РБК эксперт по социотехническому тестированию компании Angara Security Яков Филевский.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Эксперт отмечает, что официальные звонки от военкоматов и других государственных учреждений носят исключительно информационный характер и не требуют немедленных действий со стороны граждан. Законное взаимодействие осуществляется посредством официальных бумажных или электронных повесток, а звонок сам по себе не обладает юридической силой.

Специалист также обращает внимание на признаки мошеннических звонков. По его словам, такие обращения поступают в основном с мобильных номеров, в то время как государственные структуры используют городские телефоны. Ключевой признак потенциальной угрозы — просьба предоставить коды из СМС, личные данные документов или другую конфиденциальную информацию. «Государственные службы никогда не запрашивают такие данные по телефону», — уточняет Филевский.

Мошенники усиливают психологическое давление, создавая срочность, угрожая штрафами и провоцируя эмоционально чувствительных мужчин вопросами о воинском учете, чтобы получить желаемые ответы.

Эксперт рекомендует защищать персональные данные — использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию через приложения и заходить на «Госуслуги» только с официальных ресурсов. Пожилым гражданам Филевский советует использовать отдельную SIM-карту для авторизации и передавать ее доверенному лицу. При подозрительных звонках рекомендуется немедленно прервать разговор, записать номер и время, а затем обратиться в организацию через официальные каналы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».