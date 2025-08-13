Эксперт рассказал о новом способе кражи аккаунтов на «Госуслугах»

Эксперт отмечает, что официальные звонки от военкоматов и других государственных учреждений носят исключительно информационный характер и не требуют немедленных действий со стороны граждан. Законное взаимодействие осуществляется посредством официальных бумажных или электронных повесток, а звонок сам по себе не обладает юридической силой.
Специалист также обращает внимание на признаки мошеннических звонков. По его словам, такие обращения поступают в основном с мобильных номеров, в то время как государственные структуры используют городские телефоны. Ключевой признак потенциальной угрозы — просьба предоставить коды из СМС, личные данные документов или другую конфиденциальную информацию. «Государственные службы никогда не запрашивают такие данные по телефону», — уточняет Филевский.
Мошенники усиливают психологическое давление, создавая срочность, угрожая штрафами и провоцируя эмоционально чувствительных мужчин вопросами о воинском учете, чтобы получить желаемые ответы.
Эксперт рекомендует защищать персональные данные — использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию через приложения и заходить на «Госуслуги» только с официальных ресурсов. Пожилым гражданам Филевский советует использовать отдельную SIM-карту для авторизации и передавать ее доверенному лицу. При подозрительных звонках рекомендуется немедленно прервать разговор, записать номер и время, а затем обратиться в организацию через официальные каналы.
