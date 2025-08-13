Эксперт рассказал о новом способе кражи аккаунтов на «Госуслугах»

Специалист также обращает внимание на признаки мошеннических звонков. По его словам, такие обращения поступают в основном с мобильных номеров, в то время как государственные структуры используют городские телефоны. Ключевой признак потенциальной угрозы — просьба предоставить коды из СМС, личные данные документов или другую конфиденциальную информацию. «Государственные службы никогда не запрашивают такие данные по телефону», — уточняет Филевский.