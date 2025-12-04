Ричмонд
Мошенники обзванивают россиян с легендой о перерасчете пенсии

Мошенники начали осуществлять телефонные звонки россиянам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда РФ и сообщая о якобы проведенном перерасчете пенсий за 2016−2018 годы. Об этом сообщают РИА Новости.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Известия

Злоумышленники в телефонных разговорах представляются сотрудниками государственных организаций, озвучивают персональные данные потенциальной жертвы и сообщают о якобы проводимом перерасчете пенсии. Далее злоумышленник предлагает пройти «перерегистрацию» в Пенсионном фонде, называет первые цифры банковской карты, а затем запрашивает оставшиеся реквизиты и код подтверждения из поступившего SMS.

Как выяснил корреспондент агентства, после передачи этой информации злоумышленнику жертва лишилась денежных средств с банковской карты.

