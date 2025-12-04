Мошенники обзванивают россиян с легендой о перерасчете пенсии

Злоумышленники в телефонных разговорах представляются сотрудниками государственных организаций, озвучивают персональные данные потенциальной жертвы и сообщают о якобы проводимом перерасчете пенсии. Далее злоумышленник предлагает пройти «перерегистрацию» в Пенсионном фонде, называет первые цифры банковской карты, а затем запрашивает оставшиеся реквизиты и код подтверждения из поступившего SMS.
Как выяснил корреспондент агентства, после передачи этой информации злоумышленнику жертва лишилась денежных средств с банковской карты.
