Мошенники начали оправлять письма под видом рассылки от «Госуслуг»

«Письмо явно массовое, рассчитано на то, что человек испугается, не вникнет в детали и будет действовать импульсивно. Это хорошо продуманная психологическая ловушка: чем больше стресса — тем выше шанс, что вы сделаете то, что от вас хотят», — подчеркнул специалист, слова которого приводит РИА Новости.