Мошенники начали оправлять письма под видом рассылки от «Госуслуг»

Аферисты начали рассылать поддельные письма, которые имитируют уведомления, приходящие от портала «Госуслуг», внутри фейковых сообщений говорится о якобы входе в аккаунт с подозрительного местоположения, рассказал IT-эксперт Даниил Бориславский.
По его словам, за последнее время зафиксирован всплеск жалоб на фишинговые письма, которые трудно отличить от настоящих. Специалист уточнил, что в поддельных сообщениях для правдоподобности приводятся технические детали, в том числе дата, время, IP-адрес и браузер, которые будто бы использовались для входа в аккаунт.
Бориславский отметил, что внизу письма мошенники указывают телефонный номер «поддержки», на который жертву просят позвонить. В случае, если пользователь следует инструкциям аферистов, злоумышленники убеждают человека в необходимости подтвердить личность и запрашивают код из поступившего СМС-сообщения.
После этого мошенники завладевают аккаунтом жертвы на «Госуслугах». Бориславский обратил внимание на две особенности таких мошеннических рассылок. Он пояснил, что поддельные письма приходят не на тот адрес, к которому был привязан вход в учетную запись. Кроме того, в уведомлении может быть указана чужая фамилия.
«Письмо явно массовое, рассчитано на то, что человек испугается, не вникнет в детали и будет действовать импульсивно. Это хорошо продуманная психологическая ловушка: чем больше стресса — тем выше шанс, что вы сделаете то, что от вас хотят», — подчеркнул специалист, слова которого приводит РИА Новости.
Эксперт рекомендовал не звонить по номеру, указанному в таком письме, и блокировать подобные сообщения или помечать их как спам.
Напомним, в середине июля в МВД РФ предупредили, что телефонные мошенники похищают аккаунты на портале «Госуслуги», принадлежащие лицам, которые хотят поступить в вуз. Злоумышленники предлагают молодым людям оказать «содействие» при приёме на бюджетное место.