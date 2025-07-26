Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали оправлять письма под видом рассылки от «Госуслуг»

Для правдоподобности в поддельных сообщениях приводятся технические детали, включая дату, время и IP-адрес.

Источник: Freepik

Аферисты начали рассылать поддельные письма, которые имитируют уведомления, приходящие от портала «Госуслуг», внутри фейковых сообщений говорится о якобы входе в аккаунт с подозрительного местоположения, рассказал IT-эксперт Даниил Бориславский.

По его словам, за последнее время зафиксирован всплеск жалоб на фишинговые письма, которые трудно отличить от настоящих. Специалист уточнил, что в поддельных сообщениях для правдоподобности приводятся технические детали, в том числе дата, время, IP-адрес и браузер, которые будто бы использовались для входа в аккаунт.

Бориславский отметил, что внизу письма мошенники указывают телефонный номер «поддержки», на который жертву просят позвонить. В случае, если пользователь следует инструкциям аферистов, злоумышленники убеждают человека в необходимости подтвердить личность и запрашивают код из поступившего СМС-сообщения.

После этого мошенники завладевают аккаунтом жертвы на «Госуслугах». Бориславский обратил внимание на две особенности таких мошеннических рассылок. Он пояснил, что поддельные письма приходят не на тот адрес, к которому был привязан вход в учетную запись. Кроме того, в уведомлении может быть указана чужая фамилия.

«Письмо явно массовое, рассчитано на то, что человек испугается, не вникнет в детали и будет действовать импульсивно. Это хорошо продуманная психологическая ловушка: чем больше стресса — тем выше шанс, что вы сделаете то, что от вас хотят», — подчеркнул специалист, слова которого приводит РИА Новости.

Эксперт рекомендовал не звонить по номеру, указанному в таком письме, и блокировать подобные сообщения или помечать их как спам.

Напомним, в середине июля в МВД РФ предупредили, что телефонные мошенники похищают аккаунты на портале «Госуслуги», принадлежащие лицам, которые хотят поступить в вуз. Злоумышленники предлагают молодым людям оказать «содействие» при приёме на бюджетное место.