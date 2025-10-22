Мошенники начали использовать знакомых жертвы для обхода правил банков

По данным Т-банка, с начала осени количество подобных случаев выросло почти на 60%. Один из примеров — девушка познакомилась в интернете с «успешным инвестором». По его совету она вложила деньги в мошеннический проект. «Когда девушка попыталась снять накопления, ее аккаунт заблокировали. Чтобы выйти из бана, нужно было подтвердить статус инвестора — положить $35 тыс. на холодный кошелек. Причем администраторы проекта просили отправить деньги с карты другого человека, потому что переводы со счета девушки якобы не пропускала система защиты инвестиционный платформы», — рассказали в компании.