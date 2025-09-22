Ричмонд
«Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину из-за неуплаты долга за дом в Грязи

Компания «Мосэнергосбыт» подала иск о взыскании более полумиллиона рублей за неуплату долгов за электричество в замке в деревне Грязь Московской области, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Источник: Freepik

Иск подан к мужу певицы Аллы Пугачевой телеведущему Максиму Галкину (включен в реестр иноагентов).

«В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО “Мосэнергосбыт” к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию», — говорится в сообщении.

Замок в деревне Грязь был семейным домом Галкина и Пугачевой. Они уехали из России в 2022 году.

В интервью журналистке Екатерине Гордеевой (включена в реестр иноагентов) Пугачева рассказала, что замок в Грязи был для нее «единственный дом», и заявила, что не собирается его продавать.