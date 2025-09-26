«Мосэнергосбыт» отозвал иск к Галкину о неуплате долга

Замок в деревне Грязь был семейным домом Галкина и Пугачевой. Они уехали из России в 2022 году. В том же году Минюст внес Галкина в реестр иноагентов, заявив, что тот получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». Сам телеведущий отрицал получение денег от Украины.