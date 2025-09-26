«Мосэнергосбыт» отозвал иск к Галкину о неуплате долга

Иск был подан к мужу певицы Аллы Пугачевой, телеведущему Максиму Галкину (включен в реестр иноагентов). О подаче иска к Галкину пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила 22 сентября.
Агентству ТАСС в суде сообщили, что «Мосэнергосбыт» отказался от собственного иска к артисту, в связи с чем дело было прекращено. По информации агентства, компания получила деньги от артиста в полном объеме.
Замок в деревне Грязь был семейным домом Галкина и Пугачевой. Они уехали из России в 2022 году. В том же году Минюст внес Галкина в реестр иноагентов, заявив, что тот получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». Сам телеведущий отрицал получение денег от Украины.