Мосбиржа запускает торги на срочном рынке в выходные дни

В выходные дни на срочном рынке инвесторы смогут заключать сделки со всеми фьючерсами и календарными спредами во всех режимах торгов, за исключением валютных контрактов. Сделки с опционами будут доступны только в адресном режиме. Валютные опционы к торгам в выходные дни не допущены. Ликвидность будет поддерживаться маркетмейкерами.