Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

«Торги на Срочном рынке приостановлены с 15:23 мск 11.09.2025. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — сказано в публикации.
Позднее Мосбиржа добавила, что торги возобновятся в 15:55 по московскому времени.
«Возобновление торгов на Срочном рынке с 15:55 мск 11.09.2025. Система торгов доступна для подключения/снятия заявок с 15:40 мск», — указано в тексте.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».