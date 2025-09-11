Ричмонд
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа 11 сентября приостановила торги на срочном рынке, говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Reuters

«Торги на Срочном рынке приостановлены с 15:23 мск 11.09.2025. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — сказано в публикации.

Позднее Мосбиржа добавила, что торги возобновятся в 15:55 по московскому времени.

«Возобновление торгов на Срочном рынке с 15:55 мск 11.09.2025. Система торгов доступна для подключения/снятия заявок с 15:40 мск», — указано в тексте.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

