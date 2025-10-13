Морской экспорт нефти ESPO в сентябре достиг максимума в 2025-м

Как отмечает Дудченко, на мировые котировки сейчас влияют следующие факторы: реакция на ближневосточный конфликт и прочие геополитические события, рост добычи нефти в США, опасения относительно замедления мировой (и в частности, китайской) экономики, а также политика ОПЕК+ и рост запасов. Тимонин говорит, что пока на рынке «сохраняется баланс между умеренным ростом предложения и рисками со стороны геополитики». Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне $66 за барр. и, вероятно, продержится в диапазоне $65−70 на горизонте ближайших месяцев, полагает он. «К концу года возможна небольшая коррекция вниз. Однако значительного снижения цен не прогнозируется. Рынок продолжат поддерживать такие факторы, как активные закупки нефти Китаем для стратегических резервов, осторожная политика ОПЕК+ по наращиванию добычи и сохраняющиеся риски на стороне предложения», — рассуждает эксперт.