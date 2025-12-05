Акции «китайской Nvidia» взлетели на 400% после дебюта в Шанхае

Размещение акций Moore Threads сопровождалось компанией CITIC Securities, которая выступила главным андеррайтером. Со-организаторами сделки стали BOC International Securities, China Merchants Securities и GF Securities.
Компания, которая пока не приносит прибыль, заявила, что средства от IPO будут использованы для ускорения нескольких ключевых исследований и разработок, включая создание графических процессоров нового поколения для обучения искусственного интеллекта. Часть средств также пойдет на пополнение оборотного капитала.
Как пишет CNBC, IPO компании Moore Threads оказалось успешным, несмотря на то, что в 2023 году она попала под санкции США, что ограничило её доступ к передовым технологиям производства чипов и фабрикам.
Компания представляет собой пример растущего числа китайских фирм, разрабатывающих процессоры для искусственного интеллекта в рамках усилий Китая по снижению зависимости от американского производителя чипов Nvidia, говорится в статье.
Среди других игроков в этой области можно отметить такие технологические гиганты, как Huawei, а также более специализированные компании, например, Cambricon, чьи акции на Шанхайской бирже, по данным CNBC, с начала года выросли более чем на 100%.
США уже несколько лет вводят различные ограничения на экспорт продукции Nvidia, не позволяя продавать самые передовые ИИ-чипы в Китай. В последние годы Пекин также начал блокировать импорт чипов Nvidia, пытаясь стимулировать использование отечественных альтернатив, таких как Moore Threads.