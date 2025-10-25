Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Moody’s ухудшило прогноз рейтинга Франции

Международное рейтинговое агентство Moody’s оставило без изменений долгосрочный рейтинг Франции на уровне Aa3, пересмотрев прогноз по нему со «стабильного» на «негативный». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз организации.

Источник: Reuters

«Политическая нестабильность может ограничить способность правительства решать ключевые политические проблемы, такие как возросший бюджетный дефицит, растущая долговая нагрузка и продолжительный рост стоимости заимствований, что приведет к более быстрому ухудшению ключевых бюджетных показателей Франции, чем мы ожидаем в настоящее время», — говорится в сообщении Moody’s.

По оценке агентства, политическая раздробленность во Франции увеличивает риск отмены ранее реализованных структурных реформ, включая пенсионную реформу 2023 года. Moody’s подчеркивает, что долгое приостановление реформ усиливает фискальные трудности правительства и негативно влияет на темпы экономического роста.

Как отмечается, в этом году дефицит бюджета составляет 5,4% ВВП, что снизило доверие кредиторов к Франции. В сентябре Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта страны в иностранной валюте с АА- до А+ с стабильным прогнозом, что стало худшим показателем в истории Франции. В настоящее время государственный долг страны превышает €3,4 трлн и продолжает расти.

Узнать больше по теме
ВВП: что это, как рассчитать и для чего он нужен
Часто в новостях мы слышим о валовом внутреннем продукте, но не знаем, о чем идет речь. Между тем это важнейший показатель, характеризующий функционирование экономики. В статье расскажем подробно, что такое ВВП, какова его структура, способы расчета и увеличения. Выслушаем прогноз эксперта о росте этого показателя в России в 2025 году.
Читать дальше