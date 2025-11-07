КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии выкупит у попавшего под санкции «Лукойла» склады с топливом в аэропорту Кишинева для обеспечения его бесперебойной работы. Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету в Facebook* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).
«Совет по инвестициям правительства выдвинул предложение о покупке у “Лукойла” топливного склада в аэропорту, чтобы государство могло взять под контроль инфраструктуру и ресурсы компании. Крайний срок для этой сделки — 17 ноября, учитывая, что с 21 ноября “Лукойл” утратит возможность продолжать деятельность из-за присоединения Молдавии к американским санкциям», — написал министр.