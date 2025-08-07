Моди обратился к Трампу после введения пошлин против Индии

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. По его словам, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует Россию в конфликте с Украиной. Таким образом общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.