Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моди обратился к Трампу после введения пошлин против Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отреагировал на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины против Нью-Дели на 50%. Об этом пишет Newsweek.

Источник: РИА "Новости"

«Я знаю, что мне придется заплатить высокую цену, но я готов. Индия готова», — заявил Моди.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. По его словам, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует Россию в конфликте с Украиной. Таким образом общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

Несмотря на это, Нью-Дели намерен продолжать импортировать нефть из России.

5 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки президента США вынудить страны разорвать торговые отношения с Россией являются незаконными, поскольку суверенные государства имеют право сами выбирать, с кем сотрудничать.