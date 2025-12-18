Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миссия Венесуэлы при ООН обвинила США в зависимости от нефти

ООН, 18 дек — РИА Новости. Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада на фоне притязаний США на ресурсы страны заявил, что зависимость Вашингтона от нефти на знает предела, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть «украденные» у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.

«Зависимость США и от нефти не знает пределов, а все предлоги, выдвигавшиеся в последние недели в отношении нашей страны, были лишь дымовой завесой», — говорится в письме, направленном венесуэльским дипломатом на имя председателя СБ ООН (Словении).

Планы США на венесуэльскую нефть Монкада назвал «гигантским актом вымогательства против суверенного государства».

Узнать больше по теме
ИНН: все, что нужно знать о номере налогоплательщика
Даже если вы не знаете свой ИНН, это не значит, что его нет. Налоговая служба России ведет учет всех налогоплательщиков, проживающих на территории РФ. В любой момент у вас могут запросить идентификационный налоговый номер. Например, при приеме на работу или заключении сделки. Мы расскажем, как быстро узнать свой ИНН, а также о том, где и как получить его на руки.
Читать дальше