Миссия Венесуэлы при ООН обвинила США в зависимости от нефти

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть «украденные» у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
«Зависимость США и от нефти не знает пределов, а все предлоги, выдвигавшиеся в последние недели в отношении нашей страны, были лишь дымовой завесой», — говорится в письме, направленном венесуэльским дипломатом на имя председателя СБ ООН (Словении).
Планы США на венесуэльскую нефть Монкада назвал «гигантским актом вымогательства против суверенного государства».