Мишустин: МРОТ составит более 27 тыс. рублей в 2026 году

Председатель правительства отметил, что Россия повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) темпами, опережающими инфляцию, и в 2026 году его величина превысит 27 тыс. рублей. Об этом заявил на стратегической сессии правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

«Правительство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5%, превысил 22,4 тыс. рублей», — поделился премьер.

«В следующем году тренд продолжится, МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля, — анонсировал Мишустин. — Такая динамика будет способствовать росту уровня жизни порядка 4,5 млн работников».

