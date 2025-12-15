Ричмонд
Мишустин рассказал, что Алиханов работает на станках каждую неделю

Глава Минпромторга устроился на специальную программу переподготовки.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что глава Минпромторга Антон Алиханов устроился на специальную программу переподготовки и каждую неделю работает на станках.

«Я хочу сказать, что у нас наш министр промышленности каждую неделю работает на станках. Я недавно об этом узнал, он даже мне об этом не говорил», — рассказал Мишустин студентам в ходе осмотра производственных мастерских Центра практической подготовки для машиностроения.

Глава правительства пожал Алиханову руку, а министр в свою очередь улыбнулся и сказал: «Спасибо».

Премьер уточнил, что министр устроился на специальную программу дополнительного образования и работает на станках по выходным.