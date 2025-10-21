Ричмонд
Мишустин призвал не злоупотреблять режимом самозанятости

Режим самозанятости продолжает действовать, но в нем не должно быть злоупотреблений. Об этом 21 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

«Надо также закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование», — сказал он в ходе стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса.

Он также отметил, что необходимо вести борьбу с нелегальным кредитованием, которое способствует перетоку заемщиков и заимодавцев в серую зону.

Совет Федерации 9 октября предложил правительству РФ провести анализ эксперимента по налогу на профессиональный доход и рассмотреть возможность его досрочного завершения в 2026 году, а не в 2028 году, как планировалось изначально. Решение о пересмотре данного эксперимента, как уточняется, было принято в условиях продолжающейся структурной трансформации российской экономики, исходящей из целевых показателей и задач.

В этот же день в пресс-службе правительства РФ отметили, что эксперимент по режиму работы самозанятых проводится с 2019 года и завершится в 2028 году, в течение этих лет условия налогообложения их доходов остаются прежними. Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется.

