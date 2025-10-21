Мишустин приказал исключить возможность ввоза товаров в РФ без уплаты налогов

Нужно, по словам Мишустина, активно взаимодействовать и с торговыми партнерами РФ за рубежом, выравнивать условия в рамках Евразийского экономического союза. «Различие еще сохраняется и по косвенным платежам, в подходах к администрированию. А также есть вопросы и различия в технических, санитарных и ветеринарных нормах», — пояснил глава кабмина.