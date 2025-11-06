Ричмонд
Мишустин: порог уплаты НДС будет снижаться поэтапно

Российские власти решили поэтапно снижать порог доходов, при котором требуется уплата НДС бизнесом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава правительства 6 ноября провел заседание кабмина.

«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты с 2026 года, соответственно, при доходах 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, с 2028 года — 10 млн рублей», — сказал он.

Мишустин добавил, что порядок получения налоговых вычетов по федеральным проектам, реализующимся на базе соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) был упрощен.

«Теперь сформирован порядок получения налоговых вычетов на возмещение затрат участникам таких соглашений. Воспользоваться ими смогут проекты федерального значения, соответствующие правила утверждены», — отметил глава кабмина.

«Важно, чтобы поддержка была максимально доступна бизнесу», — подчеркнул Мишустин.

Он также отметил, что правительство учло предложения по налоговой системе, в том числе по упрощенной системе налогообложения (УСН) для малых и средних предприятий (МСП), а также патентной системе.

Помимо этого, Мишустин допустил введение моратория на привлечение к ответственности бизнеса, который впервые допустил нарушения по уплате налога на добавленную стоимость (НДС).

По его словам, для исключения возможных рисков для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности.

Речь идет о снижении порога доходов, при котором требуется уплата НДС бизнесом.

Говоря о бюджете, глава правительства отметил, что документ должен дать экономике и социальной сфере максимальные стимулы, однако при это быть сбалансированным.

Премьер потребовал «добиваться максимально возможного в текущих условиях стимулирования развития экономики, социальной сферы, сохранив в первую очередь сбалансированность для бюджета».

«И просьба на личном контроле держать этот вопрос вице-премьерам и министрам», — обратился Мишустин.

