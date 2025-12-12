Мишустин оценил результаты ЕАЭС в 2025 году

«Уходящий год провожаем с достойным предварительным результатом по ключевым показателям», — отметил он.
В их числе Мишустин выделил валовой внутренний продукт (ВВП) союза, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство и оборот розничной торговли.
В тот же день премьер-министр отметил, что доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС выросла до 93%. Также растет интерес к расширению торговли с государствами, которые не входят в союз.
