Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин оценил результаты ЕАЭС в 2025 году

Предварительные результаты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по ключевым показателям в этом году оказались на достойном уровне. Об этом 11 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Источник: РИА "Новости"

«Уходящий год провожаем с достойным предварительным результатом по ключевым показателям», — отметил он.

В их числе Мишустин выделил валовой внутренний продукт (ВВП) союза, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство и оборот розничной торговли.

В тот же день премьер-министр отметил, что доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС выросла до 93%. Также растет интерес к расширению торговли с государствами, которые не входят в союз.

Узнать больше по теме
ВВП: что это, как рассчитать и для чего он нужен
Часто в новостях мы слышим о валовом внутреннем продукте, но не знаем, о чем идет речь. Между тем это важнейший показатель, характеризующий функционирование экономики. В статье расскажем подробно, что такое ВВП, какова его структура, способы расчета и увеличения. Выслушаем прогноз эксперта о росте этого показателя в России в 2025 году.
Читать дальше