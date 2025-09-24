Мишустин: МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января

«В повестке заседания и вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», — сказал он.
Премьер в среду, 24 сентября, выступил на заседании правительства России.
Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев напоминал, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, МРОТ должен быть увеличен до 35 тысяч рублей к 2030 году.
