Мишустин: МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

«В повестке заседания и вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», — сказал он.

Премьер в среду, 24 сентября, выступил на заседании правительства России.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев напоминал, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, МРОТ должен быть увеличен до 35 тысяч рублей к 2030 году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

