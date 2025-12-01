Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 221 тыс. трейдеров на $637 млн

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мировые криптобиржи за прошедшие сутки ликвидировали позиции более 221 тыс. трейдеров на общую сумму более $637 млн, свидетельствуют данные площадки Coinglass.
Из данных площадки следует, что большая часть ликвидаций пришлась на первую по капитализации криптовалюту биткойн ($200 млн). Порядка $568 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $69 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Binance в паре ETHUSDC стоимостью $14,48 млн.
Стоимость первых двух по капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum («эфириум», «эфир», ETH) — демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance. Так, по данным площадки на 14:15 мск, стоимость биткойна снижалась на 5,3%, до $86,487 тыс. В это же время цена Ethereum понижалась на 5,68%, до $2 838.
По данным Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,94 трлн. Из них $1,725 трлн (58,7%) приходится на биткойн, $343,107 млрд (11,6%) — на Ethereum.
Ликвидация криптовалюты — принудительное закрытие торговой позиции биржей при использовании кредитного плеча (механизма, позволяющего трейдеру управлять позицией, используя заемные средства от биржи или брокера) из-за недостатка средств для поддержания сделки. Она происходит, когда убытки по открытой позиции превышают размер начальной сделки, чтобы защитить трейдера от долгов и биржу от рисков.