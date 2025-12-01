Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 221 тыс. трейдеров на $637 млн

Стоимость первых двух по капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum («эфириум», «эфир», ETH) — демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance. Так, по данным площадки на 14:15 мск, стоимость биткойна снижалась на 5,3%, до $86,487 тыс. В это же время цена Ethereum понижалась на 5,68%, до $2 838.