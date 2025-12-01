Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мировые фондовые рынки переживают спад в начале ключевого для них месяца

Биткоин также падает, пока инвесторы ждут экономических данных из США и следующего решения ФРС по процентной ставке, пишет The Financial Times.

Календарь инвестора: актуальные события
Источник: AP 2024

В понедельник, первый день зимы, мировые фондовые рынки пережили серьезное падение, поскольку инвесторы сократили вложения в рискованные активы в начале ключевого месяца для финансовых рынков.

Главный европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,6%, а немецкий Dax потерял сразу 1,5%.

На Уолл-стрит фьючерсы на технологический индекс Nasdaq Composite подешевели на 1%, а фьючерсы на S&P 500 — на 0,7%.

Биткоин рухнул более чем на 6%, это привело к общему падению стоимости этого актива за последний месяц на более чем 20%.

Не добавляет оптимизма крипторынку и ситуация на самих биржах: мировые криптобиржи за прошедшие сутки ликвидировали позиции более 221 тыс. трейдеров на общую сумму более $637 млн, свидетельствуют данные площадки Coinglass.

Из данных площадки следует, что большая часть ликвидаций пришлась на первую по капитализации криптовалюту биткойн ($200 млн). Порядка $568 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $69 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Binance в паре ETHUSDC стоимостью $14,48 млн.

Отказ от вложений в рисковые активы 1 декабря продолжил тенденцию нестабильности на финансовых рынках: ее инвесторы наблюдают в течение нескольких недель.

Крупные технологические компании, которые в этом году вновь способствовали росту американского рынка, в ноябре прервали движение вверх из-за растущих опасений инвесторов относительно оценки компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

Макс Кеттнер, главный стратег по мультиактивным инвестициям в HSBC, заявил, что «сегодняшний спад на фондовом рынке связан с резким падением криптовалютных активов». Он добавил, что взаимосвязь между криптовалютами и акциями обсуждалась на последних торговых сессиях.

Кеттнер отметил, что «если не учитывать краткосрочные настроения, мы крайне сомневаемся в наличии причинно-следственной связи между криптовалютами и акциями… [криптовалюты] не влияют на инфляцию, процентные ставки, перспективы роста или доходы».

На этой неделе инвесторы будут отслеживать серию экономических данных из США, включая опросы ISM и показатели занятости от ADP, перед заседанием Федеральной резервной системы по процентным ставкам, запланированным на 10 декабря. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок центральным банком на этом заседании примерно в 90%.

Франческо Пезоле, валютный стратег ING, заявил, что «на этой неделе у нас будет последний реальный шанс поставить под сомнение декабрьское решение Федеральной резервной системы».

В Японии фондовые рынки также снизились после заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды о возможном повышении процентных ставок в этом месяце. Индекс Nikkei 225 упал на 1,9%.

Узнать больше по теме
Фьючерс: что это и как его используют на срочном рынке
Торговля на срочном рынке привлекает высокой доходностью, но требует глубокого понимания стратегий и рисков. Одним из биржевых инструментов для краткосрочных инвестиций выступает фьючерс. Расскажем, в чем его особенности.
Читать дальше