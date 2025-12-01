Мировые фондовые рынки переживают спад в начале ключевого для них месяца

В понедельник, первый день зимы, мировые фондовые рынки пережили серьезное падение, поскольку инвесторы сократили вложения в рискованные активы в начале ключевого месяца для финансовых рынков.
Главный европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,6%, а немецкий Dax потерял сразу 1,5%.
На Уолл-стрит фьючерсы на технологический индекс Nasdaq Composite подешевели на 1%, а фьючерсы на S&P 500 — на 0,7%.
Биткоин рухнул более чем на 6%, это привело к общему падению стоимости этого актива за последний месяц на более чем 20%.
Не добавляет оптимизма крипторынку и ситуация на самих биржах: мировые криптобиржи за прошедшие сутки ликвидировали позиции более 221 тыс. трейдеров на общую сумму более $637 млн, свидетельствуют данные площадки Coinglass.
Из данных площадки следует, что большая часть ликвидаций пришлась на первую по капитализации криптовалюту биткойн ($200 млн). Порядка $568 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $69 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Binance в паре ETHUSDC стоимостью $14,48 млн.
Отказ от вложений в рисковые активы 1 декабря продолжил тенденцию нестабильности на финансовых рынках: ее инвесторы наблюдают в течение нескольких недель.
Крупные технологические компании, которые в этом году вновь способствовали росту американского рынка, в ноябре прервали движение вверх из-за растущих опасений инвесторов относительно оценки компаний, занимающихся искусственным интеллектом.
Макс Кеттнер, главный стратег по мультиактивным инвестициям в HSBC, заявил, что «сегодняшний спад на фондовом рынке связан с резким падением криптовалютных активов». Он добавил, что взаимосвязь между криптовалютами и акциями обсуждалась на последних торговых сессиях.
На этой неделе инвесторы будут отслеживать серию экономических данных из США, включая опросы ISM и показатели занятости от ADP, перед заседанием Федеральной резервной системы по процентным ставкам, запланированным на 10 декабря. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок центральным банком на этом заседании примерно в 90%.
Франческо Пезоле, валютный стратег ING, заявил, что «на этой неделе у нас будет последний реальный шанс поставить под сомнение декабрьское решение Федеральной резервной системы».
В Японии фондовые рынки также снизились после заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды о возможном повышении процентных ставок в этом месяце. Индекс Nikkei 225 упал на 1,9%.