Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов предложил ввести 13-ю пенсию в России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские пенсионеры должны получить право на 13-ю пенсию в конце года, заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы выступаем за 13-ю пенсию, считаем, что это было бы справедливо и абсолютно правильно», — сказал политик.

По его словам, «пенсионерам тяжело». «Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день — это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает», — отметил Миронов.

Он подчеркнул, что партия уже давно выступала с таким предложением. «В последнее время некоторые другие коллеги, другие фракции к нам присоединяются, но большинство пока стоит на своем», — заключил глава СРЗП.

13-й пенсией называют идею о введении ежегодной выплаты для пенсионеров по аналогии с 13-й зарплатой — поощрением, практикующимся в ряде организаций по итогам календарного года.