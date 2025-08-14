Миронов предложил ввести 13-ю пенсию в России

«Мы выступаем за 13-ю пенсию, считаем, что это было бы справедливо и абсолютно правильно», — сказал политик.
По его словам, «пенсионерам тяжело». «Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день — это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает», — отметил Миронов.
Он подчеркнул, что партия уже давно выступала с таким предложением. «В последнее время некоторые другие коллеги, другие фракции к нам присоединяются, но большинство пока стоит на своем», — заключил глава СРЗП.
13-й пенсией называют идею о введении ежегодной выплаты для пенсионеров по аналогии с 13-й зарплатой — поощрением, практикующимся в ряде организаций по итогам календарного года.