Миронов предложил ограничить наценку на 25 основных продуктов

«У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке — хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик — не должна быть более 15% от цены оптовой закупки», — сказал Миронов ТАСС, отвечая на вопрос о планах и приоритетах фракции на осеннюю сессию.