Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов предложил ограничить наценку на 25 основных продуктов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Наценка на 25 основных социально значимых продуктов питания не должна превышать 15% от закупочной цены, считает председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке — хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик — не должна быть более 15% от цены оптовой закупки», — сказал Миронов ТАСС, отвечая на вопрос о планах и приоритетах фракции на осеннюю сессию.

Он добавил, что в настоящее время наценка на продукты в торговых сетях может составлять от 100 до 200%. «Люди вынуждены платить», — отметил депутат. Миронов уверен, что «государство должно вмешаться» в это.

В 2010 году правительством РФ был утвержден перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. В список входят основные виды мяса, масло, молоко, яйца, сахар и соль, чай, мука, хлеб, рис и пшено, картофель, капуста лук, морковь, яблоки и ряд других продуктов.

Власти вправе установить предельные цены на них в случаях, если в течение двух месяцев на территории отдельного региона или ряда субъектов РФ цены на такие товары вырастают на 10 и более процентов за вычетом сезонного фактора. На практике такие решения не применялись.

Кроме того, в России власти регионов могут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на социально значимые продукты и другие важные для людей товары.

Узнать больше по теме
Наценка: как формируется стоимость товара
Совершая покупку, вы оплачиваете не только себестоимость товара, но и наценку на него. Эта надбавка позволяет продавцу получать прибыль. В материале расскажем, как формируется наценка и какой максимальный ее размер разрешен по закону.
Читать дальше