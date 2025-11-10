Минтруд вывел из теневой занятости 720 тысяч россиян

Это почти на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. С ними были заключены трудовые договоры, а часть стали самозанятыми или ИП, добавили в ведомстве.
Как пишет издание, власти стали эффективнее обнаруживать тех, кто ушел в «тень». Кроме того, «обеление» связано с нехваткой кадров, заявил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
Он добавил, что россияне все чаще не хотят трудиться неформально, выбирая компании, где есть официальное оформление.
Сергей Елин, эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса, отметил, что власти стремятся повысить прозрачности рынка труда, ужесточив контроль за нелегальной занятостью.
Минтруд подготовил проект приказа, который расширяет перечень данных, доступных межведомственным комиссиям. Как пояснила руководитель трудовой практики BBNP Елена Черносвитова, речь идет, например, о случаях, когда компания на долгий срок привлекает более 35 самозанятых или ИП с ежемесячным доходом свыше 35 тыс. рублей.
