Минтруд и Минфин обсуждают диверсификацию ставки по семейной ипотеке

Ранее он заявил РИА Новости, что министерство поддерживает предложение по диверсификации ставки по семейной ипотеке. С таким предложением ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Сейчас обсуждаем размеры вместе с министерством финансов. Потому что в целом администрирование всех средств на компенсацию процента ставки банком администрирует сам Минфин», — сказал РИА Новости Котяков.
