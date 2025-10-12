Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд и Минфин обсуждают диверсификацию ставки по семейной ипотеке

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Минтруд и Минфин России обсуждают параметры компенсации при диверсификации ставки по семейной ипотеке, сообщил РИА Новости министр труда Антон Котяков.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

Ранее он заявил РИА Новости, что министерство поддерживает предложение по диверсификации ставки по семейной ипотеке. С таким предложением ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сейчас обсуждаем размеры вместе с министерством финансов. Потому что в целом администрирование всех средств на компенсацию процента ставки банком администрирует сам Минфин», — сказал РИА Новости Котяков.

Узнать больше по теме
Диверсификация: как эффективно распределить ресурсы и риски
Если вы хотите уменьшить свои финансовые риски, увеличить отдачу и устойчивость бизнеса или просто разнообразить свои инвестиции, диверсификация поможет вам достичь этих целей. В статье мы разберем, что это такое, зачем она нужна, какие виды и стратегии существуют, а также рассмотрим примеры успехов и неудач известных компаний.
Читать дальше