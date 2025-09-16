Минтруд анонсировал изменение расчета больничных и декретных

По правилам, которые действуют сейчас, в ситуации, когда работник занят в нескольких местах и за последние два года трудился у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. Если работник трудится у нескольких работодателей, но за последние два года был занят у других страхователей, то пособие платится только у одного страхователя, у которого работник занят на момент страхового случая — по выбору самого работника. Сама сумма выплат рассчитывается из среднего заработка гражданина за два предшествующих календарных года, однако существуют минимальные и максимальные пороги. Так, например, в 2025 году размеры пособия по беременности и родам за 140 дней составляют минимально 103,3 тыс. руб. максимально — 794,3 тыс. руб.