Минтруд анонсировал изменение расчета больничных и декретных

Минтруд и СФР ведут работу над тем, чтобы изменить правила расчета и начисления пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, заявила директор департамента развития социального страхования ведомства Людмила Чикмачева на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ).
Отмечается, что эти корректировки коснутся граждан, занятых у двух и более работодателей.
По правилам, которые действуют сейчас, в ситуации, когда работник занят в нескольких местах и за последние два года трудился у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. Если работник трудится у нескольких работодателей, но за последние два года был занят у других страхователей, то пособие платится только у одного страхователя, у которого работник занят на момент страхового случая — по выбору самого работника. Сама сумма выплат рассчитывается из среднего заработка гражданина за два предшествующих календарных года, однако существуют минимальные и максимальные пороги. Так, например, в 2025 году размеры пособия по беременности и родам за 140 дней составляют минимально 103,3 тыс. руб. максимально — 794,3 тыс. руб.
«Сейчас у нас все пособия платит [Социальный] фонд. И логично, чтоб пособие было одно», — цитирует издание Чикмачеву и добавляет, что представитель ведомства назвала такой подход как возможность сгладить несправедливость по отношению к молодым матерям.
«Тем более сейчас, вот, очень, тоже такая тема, про исчисление пособия по уходу за ребенком, когда женщина на нескольких местах работает, везде у нее небольшая зарплата, все в пределах [предельной взносооблагаемой] базы, а мы ей все равно платим пособие только с учетом заработка по одному месту работы. Это явно несправедливо по отношению к ней», — отметила Чикмачева.