Минстрой не планирует продлевать мораторий на штрафы застройщикам

«При этом в разрабатываемом проекте постановления правительства предусмотрено завершение моратория в отношении неустоек и смежных с ними выплат, связанных с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства. В отношении ранее начисленных неустоек и смежных с ними выплат в связи с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства, по которым ранее предоставлялась отсрочка до конца 2025 г., предусматривается завершение отсрочки 31 января 2026 года», — пояснили в Минстрое.