Минстрой не планирует продлевать мораторий на штрафы застройщикам

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Продление моратория на штрафы застройщикам в РФ не планируется, обсуждается продление других мер. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.
«Продление так называемого моратория на штрафы в случае переноса ввода [зданий в эксплуатацию] не планируется. В настоящее время при участии всех заинтересованных органов власти и представителей отраслевых и общественных организаций обсуждается возможность продления отдельных мер, показавших свою эффективность и востребованность», — говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, среди таких мер, например, особенности в части заключения строительных государственных контрактов, упрощающие реализацию проекта, и в части осуществления градостроительной деятельности, а также особенности, связанные с передачей объектов по договорам долевого участия и начисления штрафов и пеней, касающихся качества отделочных работ. «При этом в настоящее время меры находятся в стадии обсуждения», — рассказали в Минстрое.
Законопроектом, одобренным на заседании комиссии по законопроектной деятельности, предусмотрено продление полномочий правительства на 2026 год по установлению особенностей уплаты финансовых санкций, уточнили в ведомстве.
«При этом в разрабатываемом проекте постановления правительства предусмотрено завершение моратория в отношении неустоек и смежных с ними выплат, связанных с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства. В отношении ранее начисленных неустоек и смежных с ними выплат в связи с нарушениями сроков передачи объектов долевого строительства, по которым ранее предоставлялась отсрочка до конца 2025 г., предусматривается завершение отсрочки 31 января 2026 года», — пояснили в Минстрое.