Минпросвещения разрабатывает единые критерии начисления зарплат учителям

«В рамках проекта по новой системе оплаты труда выбраны три региона, мы с этого учебного года отрабатываем единые критерии начисления заработной платы, учитывающие базовые оклады, стимулирующие и компенсационные выплаты», — сказал Сергей Кравцов «РИА Новости». О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.
По словам министра, новые критерии должны сделать зарплаты учителей более прозрачными. Он также сказал, что изменения позволят избежать неравномерных выплат, которые наблюдаются в разных регионах.
Узнать больше по теме
Оклад: от чего зависит, чем отличается от ставки и кто его назначает
Получая зарплату, мы редко задумываемся о том, из чего она состоит. Многие называют ее ставкой или окладом, хотя последний — только часть ежемесячного дохода работника. При этом от размера оклада могут зависеть все другие надбавки и выплаты. Какие именно, мы перечислим в нашем материале.Читать дальше