Закон о российской полке может вступить в силу с 1 марта 2026 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Закон о «российской полке», содержащий условия, по которым для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары, может вступить в силу с 1 марта 2026 года. Это следует из опубликованного Минпромторгом РФ законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.