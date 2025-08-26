Закон о российской полке может вступить в силу с 1 марта 2026 года

«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети, исходя из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов (лицевой части) товаров соответствующей группы на таком оборудовании», — говорится в документе.
«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года», — сказано в законопроекте.
Высота размещения таких товаров на полках должна составлять от 80 до 160 см от поверхности пола.
Минимальная доля непродовольственных национальных товаров, перечень таких товаров, а также порядок установления их минимальной доли и порядок подтверждения соответствия товаров критериям непродовольственных национальных товаров устанавливается правительством РФ.
Для стимулирования продвижения непродовольственных национальных товаров торговым сетям присваивается знак «Флагман российской торговли», отмечается в документе.