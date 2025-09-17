Минпромторг: Россия арендовала у Египта участок под промзону на 49 лет

В понедельник-вторник российская делегация бизнесменов и представителей торгово-промышленных палат во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком совершила визит на площадку российской промзоны в Египте.
«В течение текущего года мы согласовали с египетской стороной абсолютно все условия размещения производств на территории Египта. Зона будет размещена в городе Айн-Сохна, это Суэцкий залив Красного моря, южная часть Суэцкого канала. Прекрасное логистическое расположение», — заявил Чекушов журналистам по итогам визита.
Он отметил, что все участники бизнес-миссии отметили полную оснащённость инфраструктурой и прекрасные подъездные пути — автомобильную трассу Суэц-Хургада, к которой примыкает земельный участок, и железнодорожные пути.
«Полностью все инженерные коммуникации подведены к территории границы земельного участка. И надо сказать, что тот режим налогообложения и взимания таможенных пошлин, он, конечно, уникальный для наших российских резидентов, он закреплён в межправительственном соглашении и не подлежит изменению в течение 49 лет. Именно на такой срок мы взяли в пользование земельный участок на территории Суэцкой зоны», — заявил Чекушов.
По его словам, проект уже переходит в активную практическую плоскость.
«Мы уверены, что с каждым днем интерес бизнеса будет только расти», — добавил он.
Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части Экономической Зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ «Международная кооперация и экспорт». Основная цель — создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения.
Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.