Минпромторг предложил поэтапно ввести маркировку на мясные изделия

Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2019 года для противодействия нелегальному обороту товаров. В Минпромторге в апреле говорили, что маркировка принесла в бюджет страны около 1,2 трлн руб. С 1 августа был запущен эксперимент по маркировке мясных замороженных продуктов и полуфабрикатов, он продлится до 28 февраля 2026 года.