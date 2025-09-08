Министр финансов США пригрозил «набить морду» главе жилищного ведомства

По словам экс-советника президента США Стива Бэннона, миллиардер и министр шли по коридору Белого дома и обменивались оскорблениями: Бессент напомнил предпринимателю о невыполненном обещании сократить бюджетные расходы США на $1 трлн, после чего словесная перепалка переросла в физическую. Маск толкнул Бессента плечом в грудь, тот ударил его в ответ, рассказывал Беннон. Когда они дошли до кабинета советника по национальной безопасности, несколько человек вмешались, чтобы разнять драку, и Маска вывели из Западного крыла.