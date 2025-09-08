Ричмонд
Министр финансов США пригрозил «набить морду» главе жилищного ведомства

Бессенту рассказали, что Пулте «поливает его грязью» перед Трампом, в связи с чем во время ужина в закрытом клубе озвучил персональные угрозы. Прежде стало известно о драке министра финансов США с Маском в коридоре Белого дома.

Источник: AP 2024

Глава Минфина США Скотт Бессент пригрозил ударить в лицо руководителя Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Билла Пулте во время ужина с членами администрации США, сообщает Politico со ссылкой на источник, присутствовавший при перепалке, и четырех осведомленных об этом лиц.

Инцидент произошел вечером в среду, 3 сентября, во время праздничного частного ужина, на котором присутствовали десятки чиновников администрации США и близкие советники американского президента Дональда Трампа.

«Какого черта ты говоришь обо мне с президентом?», — сказал Бессент и пригрозил: «Я тебе морду набью». Как объясняет Politico, до Бессента дошла информация, что Пулте «поливал его грязью» перед президентом США Дональдом Трампом.

После того, как в спор вмешался финансист Омид Малик, министр финансов потребовал, чтобы Пулте выгнали. «Либо я, либо он. Ты мне скажешь, кто убирается отсюда», — сказал Бессент. Малик разнял мужчин, и вечер завершился без дальнейших происшествий.

В списке приглашенных были, в частности, глава Минтранса Шон Даффи, министр торговли Говард Лютник, глава МВД Дуг Бургум, министр селького хозяйства Бруг Роллинс, директор Нацразведки Тулси Габбард и другие.

Другая перепалка с участием Бессента произошла в середине апреля в Белом доме — с бизнесменом Илоном Маском, который тогда курировал работу Департамента государственной эффективности (DOGE) при правительстве.

По словам экс-советника президента США Стива Бэннона, миллиардер и министр шли по коридору Белого дома и обменивались оскорблениями: Бессент напомнил предпринимателю о невыполненном обещании сократить бюджетные расходы США на $1 трлн, после чего словесная перепалка переросла в физическую. Маск толкнул Бессента плечом в грудь, тот ударил его в ответ, рассказывал Беннон. Когда они дошли до кабинета советника по национальной безопасности, несколько человек вмешались, чтобы разнять драку, и Маска вывели из Западного крыла.

О ссоре писал портал Axios, ссылаясь на двух свидетелей перепалки и трех источников, осведомленных о ситуации. Подробности драки тогда не приводились, однако один из источников тогда описал перепалку как рестлинг-шоу WWE.

Маск в конце мая оставил работу в президентской администрации, поскольку истек 130-дневный срок его деятельности в качестве «специального государственного служащего». Он курировал работу Департамента государственной эффективности (DOGE) при правительстве. Одна из целей, которую ставил перед собой департамент, — резкое сокращение государственных расходов, планка в $1 трлн достигнута не была.