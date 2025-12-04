AP: глава Минэнерго Турции заявил о зависимости от российского газа

Украина заявила, что ее морские дроны атаковали два танкера 28 ноября. Третий корабль был поражен во вторник, когда он направлялся в турецкий порт Синоп, пишет АР. Президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил эти атаки как угрозу «навигационной безопасности, жизни людей и окружающей среде, особенно в нашей исключительной экономической зоне».