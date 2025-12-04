AP: глава Минэнерго Турции заявил о зависимости от российского газа

Альпарслан Байрактар заявил, что Турция обеспокоена не только угрозой для судоходства, но и возможным воздействием на два подводных газопровода — «Голубой поток» и «Турецкий поток», которые поставляют природный газ из России в Турцию.
Ссылаясь на саботаж газопровода «Северный поток» в 2022 году, Байрактор подчеркнул зависимость Турции от импортного газа.
«Мы призываем все стороны оставить энергетическую инфраструктуру в стороне от этой войны, потому что она является частью повседневной жизни людей», — приводит слова министра энергетики Турции Associated Press. — «Мы должны обеспечить бесперебойное движение энергоресурсов в Черном море и через проливы [Босфор и Дарданеллы]».
Украина заявила, что ее морские дроны атаковали два танкера 28 ноября. Третий корабль был поражен во вторник, когда он направлялся в турецкий порт Синоп, пишет АР. Президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил эти атаки как угрозу «навигационной безопасности, жизни людей и окружающей среде, особенно в нашей исключительной экономической зоне».
По данным АР, Россия обеспечивает почти половину энергетических потребностей Турции. Поэтому страна, являясь членом НАТО, испытывает давление со стороны Вашингтона с требованием сократить зависимость от российских углеводородов.