Bloomberg узнал о крупнейшей с 1947 года экономической реформе в Индии

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Национального банка Индии, новые законы создадут дополнительно 7,7 млн рабочих мест и снизят уровень безработицы примерно на 1,3% в среднесрочной перспективе.
Новые кодексы делают обязательной одинаковую минимальную заработную плату для мужчин и женщин, а также обязывают работодателей обеспечивать универсальные социальные выплаты. Они позволяют более длинные смены на фабриках и ночную работу для женщин, а также устанавливают, что компаниям с числом сотрудников более 300 человек не требуется предварительное разрешение на увольнение работников — порог, который ранее составлял 100 человек.
Как заметило агентство Bloomberg, новые правила также учитывают работников «гиг-экономики», таких как водители Uber и курьеры служб доставки еды, впервые включая их в систему государственной социальной защиты. Льготы будут охватывать инвалидность, пенсии, медицинское обслуживание и страхование от несчастных случаев, а выплаты они будут получать через онлайн-платформу.
Трудовое регулирование, некоторые нормы которого существовали почти век, давно считалось ключевым тормозом для индийского бизнеса, говорится в статье. «Оно унифицировано, упрощено, прозрачно и опирается на технологии», — заявила Вандана Гурнани, секретарь Министерства труда и занятости Гурнани в интервью новостному агентству, назвав реформу «крупнейшим преобразованием в трудовой сфере со времён независимости».