Минимальная ставка аренды жилья в Москве поставила новый рекорд за 30 лет

Нынешний показатель — абсолютный для Москвы рекорд по минимальным ставкам аренды жилья за последние 30 лет (период, который «Инком-Недвижимость» ведет наблюдения за рынком). При этом предыдущий рекорд в 40 тыс. руб. в месяц, как уточнили «РБК Недвижимости» эксперты компании, фиксировался за эти годы дважды — не только в сентябре 2025-го, но и в октябре 2024-го, когда наблюдался ажиотажный спрос на аренду.