Минимальная ставка аренды жилья в Москве поставила новый рекорд за 30 лет

К середине октября 2025 года самую дешевую квартиру, пригодную для жилья, в cтарых границах Москвы можно арендовать за 44 тыс. руб. в месяц. Это максимальный показатель за 30 лет. При этом большинство бюджетных квартир сдается существенно дороже. Такие данные привели аналитики агентства «Инком-Недвижимость».
Как дорожала аренда самого дешевого жилья в Москве
Минимальная цена предложения долгосрочной аренды квартиры в Москве повышается на протяжении нескольких последних месяцев. Так, за последние четыре месяца ценник вырос почти на 30%, ежемесячно поднимаясь на 4−5 тыс. руб. Минимум составлял:
- 30 тыс. руб. в месяц — в июле 2025 года;
- 35 тыс. руб. — в августе;
- 40 тыс. руб. — в сентябре;
- 44 тыс. руб. — в октябре.
Нынешний показатель — абсолютный для Москвы рекорд по минимальным ставкам аренды жилья за последние 30 лет (период, который «Инком-Недвижимость» ведет наблюдения за рынком). При этом предыдущий рекорд в 40 тыс. руб. в месяц, как уточнили «РБК Недвижимости» эксперты компании, фиксировался за эти годы дважды — не только в сентябре 2025-го, но и в октябре 2024-го, когда наблюдался ажиотажный спрос на аренду.
Как изменились ставки на аренду однушек в Москве
Варианты по минимальным ставкам — исключение. Большинство однокомнатных квартир на рынке массового жилья сейчас предлагаются в диапазоне 52−66 тыс. руб. в месяц. За год ставки выросли на 5−15%, в том числе на фоне инфляции и подорожания ЖКУ, уточняет заместитель директора управления аренды квартир агентства «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. Кроме того, причина подорожания в том, что с рынка в первую очередь уходят самые экономичные варианты, пояснила она.
Предложение таких квартир с начала 2025 года сократилось на 11%, однако годовая динамика нулевая. «В сентябре-октябре ажиотажного по спросу 2024 года объем экспозиции был примерно таким же, как сейчас», — пояснила Полякова.
Рекорд минимальной стоимости аренды жилья в Москве происходит на фоне еще нескольких рекордов на рынке столичного долгосрочного найма. Все они были поставлены в августе 2025 года:
- средняя стоимость аренды по всему московскому жилью, сдающемуся в аренду, по данным «Дом.РФ», составила 115 тыс. руб. за квартиру в месяц. Это выше предыдущего максимума, который фиксировался годом ранее, поясняли в институте жилищного развития;
- в сегменте элитного жилья, по данным агентства недвижимости «Intermark Аренда», средняя стоимость долгосрочной аренды достигла 300 тыс. руб. за квартиру в месяц. За год она выросла на 14%.