Минфин заявил о выплате первой зарплаты в цифровых рублях

С 1 января 2026 года Казначейство России и регулятор обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С его помощью можно будет осуществлять перечисления средств в бюджеты бюджетной системы РФ, различные выплаты за счет средств федерального бюджета.