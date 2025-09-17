Минфин заявил о выплате первой зарплаты в цифровых рублях

«Первый бюджетный платёж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», — сказано в публикации.
Минфин отметил, что эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Банком России.
С 1 января 2026 года Казначейство России и регулятор обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С его помощью можно будет осуществлять перечисления средств в бюджеты бюджетной системы РФ, различные выплаты за счет средств федерального бюджета.
«Отмечаем, что выплаты из бюджета будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей», — подчеркивает финансовое ведомство.
