Минфин заявил о выплате первой зарплаты в цифровых рублях

Выплачена первая заработная плата в цифровых рублях, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Первый бюджетный платёж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», — сказано в публикации.

Минфин отметил, что эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Банком России.

С 1 января 2026 года Казначейство России и регулятор обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С его помощью можно будет осуществлять перечисления средств в бюджеты бюджетной системы РФ, различные выплаты за счет средств федерального бюджета.

«Отмечаем, что выплаты из бюджета будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей», — подчеркивает финансовое ведомство.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».