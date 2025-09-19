Минфин заложил в бюджет-2026 ключевую ставку на уровне 12−13%

«Мы ориентируемся на документ Банка России “Основные направления денежно-кредитной политики”. В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12−13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12−13%», — сказал глава Минфина.