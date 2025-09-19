Ричмонд
Минфин заложил в бюджет-2026 ключевую ставку на уровне 12−13%

Минфин при подготовке бюджета ориентируется на базовый сценарий Центробанка (ЦБ) и исходит из ключевой ставки 12−13% в 2026 году. Об этом в интервью «Известиям» на Московском финансовом форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы ориентируемся на документ Банка России “Основные направления денежно-кредитной политики”. В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12−13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12−13%», — сказал глава Минфина.

Он также добавил, что министерство уже научилось работать с финансовыми ограничениями. Важно выстраивать такую бюджетную конструкцию, которая устоит перед любыми вызовами — санкциями, ограничениями, пошлинами, запретами. Главное, подчеркнул Силуанов, чтобы граждане не почувствовали негативных последствий. Все социальные обязательства — пенсии, пособия, выплаты семьям с детьми — будут выполняться.

