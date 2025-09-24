Ричмонд
Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026−2028 годы

Минфин внес в правительство проект бюджета на ближайшие три года. Документ направлен на выполнение государственных обязательств в социальной сфере, включая поддержку семей, оборону и безопасность.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности. Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения», — подчеркнули в министерстве.

Акцент сделан на поддержку демографии, здравоохранение и образование. Не меньше внимания уделено и развитию экономики. На достижение технологического лидерства в будущем трехлетнем периоде предусмотрено почти 2 трлн.

Кроме того, до 2030 года регионам будут ежегодно предоставляться бюджетные кредиты на инфраструктуру по 150 млрд. В документах Минфина отмечается, что общий объем финансирования составит 1 трлн.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 сентября во время выступления на форуме «Микроэлектроника 2025» заявил, что правительство России выделит более 250 млрд рублей на развитие электронной промышленности в 2026—2028 годах. Он подчеркнул, что системообразующие проекты в России должны получать государственную поддержку.

