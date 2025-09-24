Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026−2028 годы

«Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности. Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения», — подчеркнули в министерстве.