Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс

Минфин России представил на рассмотрение кабмина России набор законопроектов, включающий изменения в Закон о федеральном бюджете 2024 года и плановый период 2025—2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Предложения планируется рассмотреть на комиссии по законопроектной деятельности с последующим вынесением на заседание Правительства Российской Федерации. Принятие изменений возможно уже в ходе весенней сессии Государственной Думы, что обеспечит выполнение поручений Президента по актуальным социальным вопросам, обозначенным в недавнем Послании.

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — прокомментировал Министр финансов Антон Силуанов.

По словам министра, работу над совершенствованием налоговой системы продолжат в Госдуме вместе с парламентом, представителями бизнеса, экспертами и общественными объединениями.

Согласно проекту, ставка НДС может быть увеличена с 20% до 22%, при этом по социально значимым товарам, таким как продукты питания, лекарства и товары для детей, сохранится действующая льготная ставка на уровне 10%.

Порог доходов для обязательной уплаты НДС будет снижен с 60 млн до 10 млн рублей, что расширит число компаний, обязанных производить соответствующие налоговые платежи.

Также предусмотрено введение налога на игорный бизнес: для букмекерских контор он составит 5% от утверждённых ставок, а налог на прибыль организаций для данной категории бизнеса — 25%.

В числе мер поддержки малого и среднего предпринимательства намечена оптимизация льготных тарифов страховых взносов.

Если поправки будут утверждены, они вступят в силу с 1 января 2026 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

