Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс

Предложения планируется рассмотреть на комиссии по законопроектной деятельности с последующим вынесением на заседание Правительства Российской Федерации. Принятие изменений возможно уже в ходе весенней сессии Государственной Думы, что обеспечит выполнение поручений Президента по актуальным социальным вопросам, обозначенным в недавнем Послании.
«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — прокомментировал Министр финансов Антон Силуанов.
По словам министра, работу над совершенствованием налоговой системы продолжат в Госдуме вместе с парламентом, представителями бизнеса, экспертами и общественными объединениями.
Согласно проекту, ставка НДС может быть увеличена с 20% до 22%, при этом по социально значимым товарам, таким как продукты питания, лекарства и товары для детей, сохранится действующая льготная ставка на уровне 10%.
Порог доходов для обязательной уплаты НДС будет снижен с 60 млн до 10 млн рублей, что расширит число компаний, обязанных производить соответствующие налоговые платежи.
Также предусмотрено введение налога на игорный бизнес: для букмекерских контор он составит 5% от утверждённых ставок, а налог на прибыль организаций для данной категории бизнеса — 25%.
В числе мер поддержки малого и среднего предпринимательства намечена оптимизация льготных тарифов страховых взносов.
Если поправки будут утверждены, они вступят в силу с 1 января 2026 года.
