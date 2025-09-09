Минфин включил продажу Домодедово в план до конца года

В июле совладелец Внуково Виталий Ванцев в интервью РБК заявил о готовности «взяться за Домодедово» при его продаже Росимуществом. Текущую стоимость аэропорта бизнесмен оценивать не стал, ссылаясь на отсутствие полной информации о финансовом положении актива. По словам Ванцева, он вел переговоры с совладельцами Домодедово о консолидации аэропортов в начале этого года до решения суда о передаче в госсобственность.