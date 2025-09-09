Минфин включил продажу Домодедово в план до конца года

Минфин запланировал продать аэропорт Домодедово инвестору до конца 2025 года, рассказал в интервью Радио РБК глава министерства Антон Силуанов.
«В плане продажи [Домодедово] есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», — отметил министр финансов.
Силуанов добавил, что на покупку аэропорта уже есть претендент, но кто это, не раскрыл. «Обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и было состязательство», — подчеркнул он.
Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года. Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Московской области к совладельцам Домодедово Дмитрию Каменщику и Валерию Когану в январе. Соответчиками также выступали принадлежащие Каменщику предприятия «Домодедово Карго», «Домодедово Эрфилд», «Домодедово эрпорт хендлинг», «Домодедово Авиэйшн Секьюрити», «Фонд Атлант Фаундейшн», «Аламо (трасти) си вай лимитед» и другие компании, связанные с аэропортом.
Иск прокуратура аргументировала «защитой национальных интересов, обеспечением безопасности государства и устранением незаконного иностранного контроля над группой стратегических предприятий аэропорта Домодедово». По данным ведомства, контроль над активами осуществляли резиденты иностранных государств Каменщик (Турция, ОАЭ) и Коган (Израиль).
В июне суд удовлетворил требования Генпрокуратуры о передаче этих компаний в доход государства. Десятый арбитражный апелляционный суд 1 сентября отклонил жалобу Каменщика на решение первой инстанции и оставил его в силе.
В конце июня управляющим директором группы компаний был назначен бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов, который до назначения работал также гендиректором ООО «Внуково — управление активами», входящего в периметр аэропорта Внуково. Новый руководитель в интервью РБК охарактеризовал состояние Домодедово как предбанкротное. По словам Иванова, чистый убыток аэропорта по итогам года ожидается на уровне 10 млрд руб. при выручке 30 млрд руб., а общий долг составляет около 70 млрд руб. при годовых платежах по процентам на уровне 8 млрд руб.
В июле совладелец Внуково Виталий Ванцев в интервью РБК заявил о готовности «взяться за Домодедово» при его продаже Росимуществом. Текущую стоимость аэропорта бизнесмен оценивать не стал, ссылаясь на отсутствие полной информации о финансовом положении актива. По словам Ванцева, он вел переговоры с совладельцами Домодедово о консолидации аэропортов в начале этого года до решения суда о передаче в госсобственность.
Читайте РБК в Telegram.