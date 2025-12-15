Минфин США отказал Xtellus в покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Минфин США отклонил предложение американского инвестбанка Xtellus о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа, пишет Reuters три источника, знакомых с процессом.
По данным агентства, банк предлагал безденежную схему: обменять бумаги ЛУКОЙЛа, находящиеся у инвесторов в США, на глобальные активы компании.
Бывший советник Дональда Трампа Брайан Ланза лоббирует сделку по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа, ранее писал Politico. Он стал консультантом международного подразделения российской компании.
Материал дополняется.