Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин США отказал Xtellus в покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Минфин США отклонил предложение американского инвестбанка Xtellus о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа, пишет Reuters три источника, знакомых с процессом.

Источник: РИА "Новости"

Минфин США отклонил предложение американского инвестбанка Xtellus о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа, пишет Reuters три источника, знакомых с процессом.

По данным агентства, банк предлагал безденежную схему: обменять бумаги ЛУКОЙЛа, находящиеся у инвесторов в США, на глобальные активы компании.

Бывший советник Дональда Трампа Брайан Ланза лоббирует сделку по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа, ранее писал Politico. Он стал консультантом международного подразделения российской компании.

Материал дополняется.