Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа»

В списке снятия ограничений идет о самолетах с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. Также ведомство вывело из-под ограничительных мер самолет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ.
О снятии санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа» сообщил 11 сентября на встрече с Лукашенко в Минске заместитель спецпредставителя США Джон Коул. Коул подчеркнул, что решение было принято американским лидером Дональдом Трампом.
В тот же день Лукашенко выразил признательность США за частичное снятие санкционных ограничений с республики. Объявляя об этом на встрече с постоянным представителем республики при ООН Валентином Рыбаковым, белорусский лидер заявил, что так Минску действительно будет легче работать.