Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа»

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США официально сняло санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом 4 ноября сообщается на сайте ведомства.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

В списке снятия ограничений идет о самолетах с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. Также ведомство вывело из-под ограничительных мер самолет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ.

Уточняется, что американский минфин выдал временную лицензию на эксплуатацию трех конкретных бортов при условии, что ими будет пользоваться лично президент Белоруссии Александр Лукашенко или компания «Славкалий».

О снятии санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа» сообщил 11 сентября на встрече с Лукашенко в Минске заместитель спецпредставителя США Джон Коул. Коул подчеркнул, что решение было принято американским лидером Дональдом Трампом.

В тот же день Лукашенко выразил признательность США за частичное снятие санкционных ограничений с республики. Объявляя об этом на встрече с постоянным представителем республики при ООН Валентином Рыбаковым, белорусский лидер заявил, что так Минску действительно будет легче работать.

Узнать больше по теме
Лицензия: виды и особенности получения
Некоторым видам бизнеса для разрешения на работу необходимо иметь лицензию. В этой статье мы рассмотрим, что это за документ, кому он нужен, а также выделим особенности, которые необходимо учитывать при его получении.
Читать дальше