Минфин сравнил рынок России с пружиной, которая готова «выпрыгнуть вверх»

В Минфине сравнивают текущее состояние российского фондового рынка со сжатой и готовой выстрелить пружиной. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков в ходе форума «Россия зовет!», организованного ВТБ.
«Я бы сейчас охарактеризовал наш рынок, как, с одной стороны это вроде сжатая пружина, которая готова в любой момент просто выпрыгнуть вверх, достичь каких-то небывалых высот. Или как спортсмен, который готовится, тренируется, тренируется, и вот только дай команду “старт” — и он рванет вперед, вырвется и всех победит», — отметил он.
Замминистра также добавил, что за последние пять лет российский фондовый рынок сильно поменялся и на его текущее состояние очень сильно влияют геополитика и макроэкономическая ситуация. Однако Чебесков отметил, что Минфин сейчас ждет «правильных триггеров», которые позволят реализовать условия для роста.
В интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ «Россия зовет!» министр финансов Антон Силуанов ранее отмечал, что сейчас российский фондовый рынок находится «не на самых высоких позициях», что создает неплохую перспективу на среднесрочном горизонте. В связи с этим текущий момент может быть подходящим для инвесторов со среднесрочным и долгосрочным горизонтом для вложения в акции российских эмитентов, обратил внимание министр финансов.
На торгах в среду, 3 декабря, основной индекс Мосбиржи (IMOEX), включающий 43 наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, снижался на 1,3% — до 2633,1 пункта по состоянию на 13:13 мск. С начала 2025 года индекс Мосбиржи потерял примерно 8,7%.
Накануне, 2 декабря, президент России Владимир Путин дал ряд поручений в ходе форума ВТБ «Россия зовет!», направленных на развитие фондового рынка. Сейчас, по его оценкам, капитализация российских компаний составляет около 23% от ВВП. Он поручил правительству в ближайшее время сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием, а министерствам — отраслевые планы по выводу на фондовый рынок крупных эмитентов.
В феврале 2024 года Владимир Путин поставил задачу удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году — к этому времени она должна составить 66% от ВВП страны.
«Два слона опускают индекс». Дойдет ли индекс IMOEX до 2000 пунктов в 2026-м
По мнению большинства опрошенных РБК экспертов, следующий год может стать для российского рынка акций одним из лучших по аналогии с 2009-м, когда рынки восстанавливались. Многие эксперты допускают сохранение позитивных настроений на рынке и рост индекса Мосбиржи до 20%.
В то же время некоторые из экономистов полагают, что при ряде обстоятельств рынку акций будет сложно расти в следующем году, и не исключают резкого падения индекса Мосбиржи до 2000 пунктов в 2026 году, что предполагает потенциал снижения примерно на 24% от текущих значений.