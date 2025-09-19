Минфин рассчитывает до конца года продать пять изъятых в пользу РФ компаний

«Мы ничего (за одним исключением) из того, что прокуратура обратила в доход государства, оставлять в казне не собираемся. Это все будет продано. Какой будет способ продажи — я не знаю, потому что там разные ситуации есть. Иногда это прямая продажа, иногда это конкурс», — сказал Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что обязательными для продажи в 2025 году Минфин считает «Домодедово» и ЮГК.